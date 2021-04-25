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В Британии предупредили Украину о ловушке РФ с отводом войск

25 апреля 2021, 05:27
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Все больше войск РФ постоянно находятся в пределах досягаемости Украины, говорит Тимоти Эш.

Войска РФ остаются у границ Украины
Армия РФ / Facebook/mod.mil.rus

Несмотря на объявленный РФ отвод сил от границ Украины, в Крым и в регион по-тихому передислоцируется большое количество российских войск, заявил британский эксперт по вопросам Украины Тимоти Эш.

Он подчеркнул, что все больше войск РФ постоянно находятся в пределах досягаемости Украины, пишет НВ.

Эксперт убежден в том, что в текущих военных условиях Россия все еще обладает преимуществом, и гораздо более способна сейчас в очень короткие сроки перейти в режим вторжения.

В то же время он считает, что Украине не стоит расслабляться из-за объявления отвода войск РФ от ее границ и предложил вспомнить события 2008 года, когда Россия атаковала Грузию.

"Вспомните Кавказ 2008 года и российские военные учения на Южном Кавказе. Российские свертывания этих учений оказались самым опасным моментом, так как войска были перенаправлены атаковать Грузию. Как предупредил меня один российский военный наблюдатель, в то время как многие войска находятся в движении, ситуация является наиболее опасной, поскольку такие, казалось бы, безобидные действия могут маскировать весьма злонамеренные начинания", - добавил Тимоти Эш.

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Отвод войск РФ от границ Украины:

  • Россия заявила о завершении учений во временно оккупированном Крыму и возвращении войск в пункты постоянной дислокации.
  • В оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск в ходе внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты".
  • Ранее РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику.
  • В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.
  • Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.
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