В Британии предупредили Украину о ловушке РФ с отводом войск

Армия РФ / Facebook/mod.mil.rus

Несмотря на объявленный РФ отвод сил от границ Украины, в Крым и в регион по-тихому передислоцируется большое количество российских войск, заявил британский эксперт по вопросам Украины Тимоти Эш.

Он подчеркнул, что все больше войск РФ постоянно находятся в пределах досягаемости Украины, пишет НВ.

Эксперт убежден в том, что в текущих военных условиях Россия все еще обладает преимуществом, и гораздо более способна сейчас в очень короткие сроки перейти в режим вторжения.

В то же время он считает, что Украине не стоит расслабляться из-за объявления отвода войск РФ от ее границ и предложил вспомнить события 2008 года, когда Россия атаковала Грузию.

"Вспомните Кавказ 2008 года и российские военные учения на Южном Кавказе. Российские свертывания этих учений оказались самым опасным моментом, так как войска были перенаправлены атаковать Грузию. Как предупредил меня один российский военный наблюдатель, в то время как многие войска находятся в движении, ситуация является наиболее опасной, поскольку такие, казалось бы, безобидные действия могут маскировать весьма злонамеренные начинания", - добавил Тимоти Эш.

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Отвод войск РФ от границ Украины: