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У центрі Києва перехожі жорстко відгамселили ексгібіціоніста

16 липня 2021, 08:41

Інцидент стався на Хрещатику, при цьому збоченця повалили на землю і наносили йому удари руками і ногами.

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У Києві провчили збоченця / скріншот

В центрі Києва застосували заходи фізичного впливу по відношенню до неадекватного чоловіка, який демонстрував перехожим свої геніталії.

Інцидент стався на Хрещатику, при цьому ексгібіціоніста повалили на землю і наносили йому удари руками і ногами. Відео побиття неадеквата опублікував в Мережі користувач Ігор Тимофєєв.

Додамо, що після "виховних заходів" збоченця передали в руки правоохоронців.

Після цього порушнику громадського порядку заламали руки за спину і повели в супроводі правоохоронців.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві затримали безробітного іноземця, який прогулювався столичними поліклініками і показував дітям свій статевий орган.

43-річного чоловіка 20 вересня спіймали небайдужі відвідувачі районної поліклініки на вулиці Вигурівській – вони побачили, як чоловік, користуючись відсутністю дорослих у палаті, показував дітям оголений статевий орган, повідомили в прес-службі поліції Києва.

Співробітники поліції з'ясували, що кількома годинами раніше правопорушник також вчинив аналогічні дії на очах дитини в приміщенні медичного закладу.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний - це 43-річний уродженець іншої держави, останнім часом ніде не працював і проживав у столиці.

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