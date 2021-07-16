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В центре Киева прохожие жестко отметелили эксгибициониста

16 июля 2021, 08:41
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Инцидент произошел на Крещатике, при этом извращенца повалили на землю и наносили ему удары руками и ногами.

В Киеве проучили извращенца / Скриншот

В центре Киева применили меры физического воздействия по отношению к неадекватному мужчине, который демонстрировал прохожим свои гениталии.

Инцидент произошел на Крещатике, при этом эксгибициониста повалили на землю и наносили ему удары руками и ногами. Видео избиения неадеквата опубликовал в Сети пользователь Игорь Тимофеев.

Добавим, что после "воспитательных мероприятий" извращенца передали в руки правоохранителей.

После этого нарушителю общественного порядка заломили руки за спину и увели в сопровождении правоохранителей.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве задержали безработного иностранца, который прогуливался по столичным поликлиникам и показывал детям свой половой орган.

43-летнего мужчину 20 сентября поймали неравнодушные посетители районной поликлиники на улице Выгуровской – они увидели, как мужчина, пользуясь отсутствием взрослых в палате, показывал детям обнаженный половой орган, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Сотрудники полиции выяснили, что несколькими часами ранее правонарушитель также совершил аналогичные действия на глазах ребенка в помещении медицинского учреждения.

Правоохранители установили, что подозреваемый - это 43-летний уроженец другого государства, в последнее время нигде не работал и проживал в столице.

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