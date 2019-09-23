В Киеве иностранец "светил" половыми органами в детских больницах

Полицейские задержали эксгибициониста / facebook.com/UA.KyivPolice

В Киеве задержали безработного иностранца, который прогуливался по столичным поликлиникам и "светил" перед детьми своими половыми органами.

43-летнего мужчину 20 сентября поймали неравнодушные посетители районной поликлиники на улице Выгуровской – они увидели, как мужчина, пользуясь отсутствием взрослых в палате, показывал детям обнаженный половой орган, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Сотрудники полиции выяснили, что несколькими часами ранее правонарушитель также совершил аналогичные действия на глазах ребенка в помещении медицинского учреждения.

Правоохранители установили, что подозреваемый - это 43-летний уроженец другого государства, в последнее время нигде не работал и проживал в столице.

Мужчине "светит" до 5 лет лишения свободы / facebook.com/UA.KyivPolice

Копы начали уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Любителю "посветить" половыми органами "светит" до пяти лет лишения свободы.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, а сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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