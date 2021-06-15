У дитсадку Мелітополя вихователька вдарила дитину: спалахнув скандал

У дитсадку Мелітополя вихователька вдарила дитину / mchildren.ru

Скандал виник у дитячому садку Мелітополя. Там батьки поскаржилися, що педагог вдарила їхнього сина по губах під час прогулянки.

За словами тата, хлопчик не відразу зізнався про цей випадок. Але наступного дня вранці він відмовлявся йти до садочка, повідомляє РІА-Мелітополь.

Після розмови батьки з'ясували, що сталося. Хлопчик розповів, що вихователька його вдарила.

Після цього батьки відразу зателефонували педагогу і запитали, чому вона собі таке дозволила. Однак відповідь виховательки шокувала. Виявляється, дитина лихословила на майданчику, після чого вона вдарила її по губах.

Працівниця садочка вважає, що все зробила правильно.

Але через деякий час адміністрація дитсадка все ж вибачилася перед батьками і почала службове розслідування.

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