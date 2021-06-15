В детсаду Мелитополя воспитательница ударила ребенка: грянул скандал

В детсаду Мелитополя воспитательница ударила ребенка / mchildren.ru

Скандал возник в детском саду Мелитополя. Там родители пожаловались, что педагог ударила их сына по губам во время прогулки.

По словам папы, мальчик не сразу признался об этом случае. Но на следующий день утром он отказывался идти в садик, сообщает РИА-Мелитополь.

После разговора родители выяснили, что произошло. Мальчик рассказал, что воспитательница его ударила.

После этого родители сразу позвонили педагогу и спросили, почему она себе такое позволила. Однако ответ воспитательницы шокировал. Оказывается, ребенок сквернословил на площадке, после чего она ударила его по губам.

Работница садика считает, что все сделала правильно.

Но через некоторое время администрация детсада все же извинилась перед родителями и начала служебное расследование.

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