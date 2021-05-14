В Ровно заведующая детсадом присваивала премии и устроила травлю - журналисты

Детсад / УНИАН

В Ровно в одном из детских садов воспитатели пожаловались на то, что заведующая создала невыносимые условия для работы ‒ с устройством травли и присваиванием премии воспитателей. Об этом говорится в сюжете проекта Окна-новости.

Бывшая воспитательница детсада Оксана рассказала, что на выпускной родители не захотели покупать заведующей подарок, и подарили только букет пионов. После этого заведующая собрала всех в педкабинете, где страшно кричала.

Женщина говорит, что была вынуждена уйти после трех лет работы из-за невыносимых условий, которые устроила заведующая детсада.

"Не нужны люди с опытом, не нужны люди грамотные. Она просто хочет людей переломить под себя. Нужны презенты, букеты, постоянно нужно быть готовым к унижениям, нужно дружить против того, кого она в данный момент "съедает", - заявила Оксана.

Утверждается, что молодые воспитатели вынуждены были отдавать половину своей премии заведующей. Сама она отказалась разговаривать с журналистами. Женщину уже отстранили от работы и делом занялась полиция.

Если копы докажут, что заведующая присваивала премии своих сотрудников, то ей грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.

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