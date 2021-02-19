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Обвиненная в издевательствах воспитательница детсада рассказала об угрозах скотчем

19 февраля 2021, 09:31
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Женщина призналась, что взяла в руки скотч и угрожала детям.

детсад
Воспитательницу в детсаду обвинили в издевательствах / УНИАН

Воспитательница детского сада в Луцке, которую обвинили в том, что она заклеивала скотчем рты детей, отрицает родительские упреки.

По ее словам, он детей только ругала и руками не трогала. В то же время директор детсада ее заявление на увольнение уже подписала, хотя и не верит, что бывшая подчиненная могла быть такой жестокой, ведь работала 30 лет и имела безупречную репутацию, пишет Сегодня.

"Взяла в руки скотч и просила, не шумите, не кричите. Один раз, второй раз сказала. Они не слышат ничего, дети то есть дети, я их люблю так же, как свою профессию. Но если необходимо уйти – значит, я пойду", – пояснила бывшая воспитательница.

В свою очередь рассказала мама пострадавшего четырехлетнего Даниила рассказала о том, что сыну заклеивали рот скотчем, узнала случайно, от родителей другого мальчика. По словам детей, издевались над ним воспитательница и няня.

"Он мне все показал, рассказал, что так вокруг головы все это клеили. Что он плакал, что его поставили в угол и дети смеялись над ним", – рассказывает мать.

Сведения зарегистрировала прокуратура. Речь идет о ненадлежащем исполнении обязанностей, если это нанесло вред ребенку. Сейчас полиция расследует данный инцидент.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • В городе Ровно разгорелся скандал после того, как в Сети опубликовали видео с участием стоматолога, избивавшего детей прямо в кабинете.
  • На первом появившемся на YouTube ролике запечатлено, как стоматолог применяет насилие в кабинете.
  • Врач угрожает маленькой пациентке стоматологическим прибором, а затем пробует ее душить.
  • На втором видео стоматологу вместе с помощницей силой удалось усадить мальчика в кресло, но лечение зубов сопровождалось его избиением.
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