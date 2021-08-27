У Дніпрі дівчина вивела у парк на прогулянку 2-метрового удава (відео)

У Дніпрі помітили удава на лавочці / скріншот

У Дніпрі жінка здивувала жителів району незвичайним домашнім улюбленцем, двометровим удавом. Домашній улюбленець, на ім'я Семик спокійно сидів на лавочці, зручно розташувавшись і спостерігаючи за перехожими.

Власниця рептилії запевняє, що він спокійний і не становить загрози для навколишніх. Харчується він замороженими щурами і мишами, яких спеціально купують у власників тераріумів.

Варто зауважити, що в Дніпрі до покупки доступний широкий вибір удавів, але коштують вони чималих грошей – близько 6-7 тисяч гривень. При цьому змії ще потрібен особливий тераріум, догляд, харчування. Утримувати удава вдома недешеве задоволення. Хоча і "задоволенням" не всі це можуть назвати.

У коментарях до публікації користувачі Мережі залишили чимало коментарів, дехто обурений, інші – жартують:

Жах;

А потім знаходимо у себе в унітазі;

Прикольний черв'як;

Як же домашні тварини схожі на своїх господарів.

Нагадаємо, в Києві шукали двометрового удава, якого загубили власники під час прогулянки у Голосіївському районі.