В Днепре девушка вывела в парк на прогулку 2-метрового удава (видео)

В Днепре заметили удава на лавочке / Скриншот

В Днепре женщина удивила жителей района необычным домашним любимцем, двухметровым удавом. Домашний любимец по имени Семик спокойно сидел на лавочке, удобно расположившись и наблюдая за прохожими.

Владелица рептилии уверяет, что он спокойный и не представляет угрозы для окружающих. Питается он замороженными крысами и мышами, которых специально покупают у владельцев террариумов.

Стоит отметить, что в Днепре к покупке доступен широкий выбор удавов, но стоят они немалых денег – около 6-7 тысяч гривен. При этом змее еще нужен особый террариум, уход, питание. Содержать удава дома недешевое удовольствие. Хотя и "удовольствием" не все это могут назвать.

В комментариях к публикации пользователи Сети оставили немало комментариев, некоторые возмущен, другие – шутят:

Ужас;

А потом находим у себя в унитазе;

Прикольный червяк;

Как же домашние животные похожи на своих хозяев.

Напомним, в Киеве искали двухметрового удава, которого потеряли владельцы во время прогулки в Голосеевском районе.