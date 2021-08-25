Антоша нашелся: сбежавшего в Киеве удава обнаружили прямо возле дома хозяйки

Потерявшегося в Киеве удава Антошу нашли / Фото facebook.com/sukhenko.s

19 августа в Киеве во время прогулки потерялся двухметровый удав. Хозяйка называла его Шарфиком, а ее знакомые – Антоном. Удав сбежал во время прогулки в районе столичного ВДНХ. И с того времени жители Голосеевского района столицы не могли спать спокойно – ведь перед исчезновением Антоша покушал две недели назад и, возможно, уже успел проголодаться.

24 августа выяснилось, что удава все же нашли. Его обнаружил сосед хозяйки прямо возле дома.

"Мой удав нашелся!!!!!! Радуйтесь те, кто со мной были в горе и печали, расслабьтесь те, кто сильно боялся це боже створіння. Спасибо всем небайдужим!!!!! Нормальные люди есть в этом мире", - написала Светлана Сухенко в Facebook.

Удав Антоша нашелся / Фото facebook.com/sukhenko.s

Удав уже дома / Фото facebook.com/sukhenko.s

К слову, в службе ГосЧС поиском пресмыкающегося не занимались. По словам хозяйки Светланы Сухенко, не захотели искать Антошу и зоозащитники.

"Никому он особо не нужен. Кроме меня. Соседи мне еще помогали искать, ну, и несколько неравнодушных еще людей. А так уже все и забыли. Есть другие дела и новости", - сказала женщина изданию Новини.LIVE.

Как сообщал Главред, жуткий случай произошел в Полтаве. Хозяйка квартиры нашла в своем жилище метрового удава. Страшную находку женщина обнаружила в уборной, расположенной в квартире на восьмом этаже. Эксперты выяснили, что змея принадлежит к семейству "аргентинский радужный удав".