У Дніпрі грабіжник увірвався в будинок і катував дитину до напівсмерті

Щоби проникнути в будинок, невідомий чоловік вибив вікно / Фото pixaby

У Дніпрі 45-річний грабіжник увірвався в приватний будинок і побив 13-річного хлопчика до напівсмерті - так він хотів вибити з дитини зізнання, де батьки ховають цінності.

Інцидент стався 7 травня близько дев'ятої ранку, коли мати хлопчика на півгодини вийшла в магазин, передає ТСН.

Щоби проникнути в будинок, невідомий чоловік вибив вікно. 13-річний син господарів будинку прокинувся від звуків розбитого скла. Грабіжник жорстоко бив дитину руками і ногами, поки хлопчик не втратив свідомість.

Мати, повернувшись додому, знайшла непритомного сина у калюжі крові. Зараз Влад знаходиться в дитячій нейрохірургії. У нього зламано ніс, струс мозку і численні травми

Поліція вже знайшла злодія. Чоловік викрав з будинку чотири ноутбуки і два телефони. Йому загрожує позбавлення волі на термін від 4 до 8 років.

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