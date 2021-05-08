У Дніпрі грабіжник увірвався в будинок і катував дитину до напівсмерті

Мати знайшла непритомного сина у калюжі крові. Зараз хлопчик перебуває в дитячій нейрохірургії. У нього зламано ніс, струс мозку і численні травми.
У Дніпрі 45-річний грабіжник увірвався в приватний будинок і побив 13-річного хлопчика до напівсмерті - так він хотів вибити з дитини зізнання, де батьки ховають цінності.
Інцидент стався 7 травня близько дев'ятої ранку, коли мати хлопчика на півгодини вийшла в магазин, передає ТСН.
Щоби проникнути в будинок, невідомий чоловік вибив вікно. 13-річний син господарів будинку прокинувся від звуків розбитого скла. Грабіжник жорстоко бив дитину руками і ногами, поки хлопчик не втратив свідомість.
Мати, повернувшись додому, знайшла непритомного сина у калюжі крові. Зараз Влад знаходиться в дитячій нейрохірургії. У нього зламано ніс, струс мозку і численні травми
Поліція вже знайшла злодія. Чоловік викрав з будинку чотири ноутбуки і два телефони. Йому загрожує позбавлення волі на термін від 4 до 8 років.
Нагадаємо:
- У селі Козин під Києвом сталося зухвале пограбування - п'ятеро невідомих чоловіків увірвалися в будинок голови відділу спортивної та балетної травми Інституту травматології та ортопедії НАМН України, президента Української Асоціації спортивної травматології, хірургії колінного суглоба та артроскопії.
- Зловмисникам вдалося розкрити сейф, в якому знаходилися гроші та коштовності. За попередніми даними, здобиччю грабіжників стали понад 200 тисяч доларів і коштовності.
- У Дніпрі також сталося пограбування. Троє невідомих пограбували директора місцевої м'ясної фабрики. Грабіжники були озброєні пістолетами. Вони зв'язали господарів будинку, після чого заволоділи грошима на загальну суму понад 40 тисяч доларів і коштовностями.