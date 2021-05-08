В Днепре грабитель ворвался в дом и пытал ребенка до полусмерти

Мать нашла сына в обмороке и луже крови. Сейчас мальчик находится в детской нейрохирургии. У него сломан нос, сотрясение мозга и многочисленные травмы.
В Днепре 45-летний грабитель ворвался в частный дом и избил 13-летнего мальчика до полусмерти – так он хотел выбить из ребенка признание, где родители прячут ценности.
Инцидент произошел 7 мая около девяти утра, когда мать мальчика на полчаса вышла в магазин, передает ТСН.
Чтобы проникнуть в дом, неизвестный мужчина выбил окно. 13-летний сын хозяев дома проснулся от звуков разбитого стекла. Грабитель жестоко бил ребенка руками и ногами, пока мальчик не потерял сознание.
Мать, вернувшись домой, нашла сына в обмороке и луже крови. Сейчас Влад находится в детской нейрохирургии. У него сломан нос, сотрясение мозга и многочисленные травмы
Полиция уже нашла вора. Мужчина похитил из дома четыре ноутбука и два телефона. Ему грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.
Напомним:
- В селе Козин под Киевом произошло дерзкое ограбление – пятеро неизвестных мужчин ворвались в дом главы отдела спортивной и балетной травмы Института травматологии и ортопедии НАМН Украины, президента Украинской ассоциации спортивной травматологии, хирургии коленного сустава и артроскопии.
- Злоумышленникам удалось вскрыть сейф, в котором находились деньги и драгоценности. По предварительным данным, добычей грабителей стали более 200 тысяч долларов и драгоценности.
- В Днепре также произошло ограбление. Трое неизвестных ограбили директора местной мясной фабрики. Грабители были вооружены пистолетами. Они связали хозяев дома, после чего завладели деньгами на общую сумму более 40 тысяч долларов и драгоценностями.