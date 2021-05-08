В Днепре грабитель ворвался в дом и пытал ребенка до полусмерти

Чтобы проникнуть в дом, неизвестный мужчина выбил окно / Фото pixaby

В Днепре 45-летний грабитель ворвался в частный дом и избил 13-летнего мальчика до полусмерти – так он хотел выбить из ребенка признание, где родители прячут ценности.

Инцидент произошел 7 мая около девяти утра, когда мать мальчика на полчаса вышла в магазин, передает ТСН.

Чтобы проникнуть в дом, неизвестный мужчина выбил окно. 13-летний сын хозяев дома проснулся от звуков разбитого стекла. Грабитель жестоко бил ребенка руками и ногами, пока мальчик не потерял сознание.

Мать, вернувшись домой, нашла сына в обмороке и луже крови. Сейчас Влад находится в детской нейрохирургии. У него сломан нос, сотрясение мозга и многочисленные травмы

Полиция уже нашла вора. Мужчина похитил из дома четыре ноутбука и два телефона. Ему грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

Напомним: