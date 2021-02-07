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В МВД подтвердили дерзкое ограбление квартиры известного продюсера

7 февраля 2021, 14:28
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Полиция возбудила уголовное дело по факту ограбления квартиры генерального продюсера медиахолдинга Новости Алексея Семенова.

Алексей Семенов
Алексей Семенов / Фото detector.media

Замглавы Министерства внутренних дел Антон Геращенко подтвердил факт ограбления квартиры Алексея Семенова - генерального продюсера холдинга Новости, в который входят заблокированные нынче телеканалы ZIK, NewsOne и 112 Украина.

Полиция возбудила уголовное дело. Об этом пишет Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Ранее СМИ сообщили, что вечером в субботу, 6 января, воры обчистили квартиру Семенова, которая расположена в Печерском районе Киева в элитном жилом комплексе на бульваре Леси Украинки. Воры подобрали ключ к квартире продюсера и проникли внутрь.

Сообщается, что из квартиры забрали 120 тысяч долларов (примерно 3 млн 346 тыс. гривен) и драгоценности на 5 миллионов гривен.

Алексей Семенов – российский медиапродюсер, который последние годы живет и работает в Украине. После того, как в 2018 году Тарас Козак в интересах Виктора Медведчука приобрёл телеканалы 112 Украина и NewsOne, Семенов стал генеральным продюсером медиахолдинга Новости. В 2019 году в холдинг влился и телеканал ZIK.

В апреле 2020 стало известно, что Семенов работает над запуском нового столичного телеканала - Kyiv.Live. Об увольнении Алексея Семенова холдинг Новости не сообщал.

Напомним:

  • В селе Козин под Киевом произошло дерзкое ограбление – пятеро неизвестных мужчин ворвались в дом главы отдела спортивной и балетной травмы Института травматологии и ортопедии НАМН Украины, президента Украинской ассоциации спортивной травматологии, хирургии коленного сустава и артроскопии.
  • Злоумышленникам удалось вскрыть сейф, в котором находились деньги и драгоценности. По предварительным данным, добычей грабителей стали более 200 тысяч долларов и драгоценности.
  • В Днепре также произошло ограбление. Трое неизвестных ограбили директора местной мясной фабрики. Грабители были вооружены пистолетами. Они связали хозяев дома, после чего завладели деньгами на общую сумму более 40 тысяч долларов и драгоценностями.
новости Киева полиция Антон Геращенко
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