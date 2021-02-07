В МВД подтвердили дерзкое ограбление квартиры известного продюсера

Полиция возбудила уголовное дело по факту ограбления квартиры генерального продюсера медиахолдинга Новости Алексея Семенова.
Замглавы Министерства внутренних дел Антон Геращенко подтвердил факт ограбления квартиры Алексея Семенова - генерального продюсера холдинга Новости, в который входят заблокированные нынче телеканалы ZIK, NewsOne и 112 Украина.
Полиция возбудила уголовное дело. Об этом пишет Telegram-канал PavlovskyNEWS.
Ранее СМИ сообщили, что вечером в субботу, 6 января, воры обчистили квартиру Семенова, которая расположена в Печерском районе Киева в элитном жилом комплексе на бульваре Леси Украинки. Воры подобрали ключ к квартире продюсера и проникли внутрь.
Сообщается, что из квартиры забрали 120 тысяч долларов (примерно 3 млн 346 тыс. гривен) и драгоценности на 5 миллионов гривен.
Алексей Семенов – российский медиапродюсер, который последние годы живет и работает в Украине. После того, как в 2018 году Тарас Козак в интересах Виктора Медведчука приобрёл телеканалы 112 Украина и NewsOne, Семенов стал генеральным продюсером медиахолдинга Новости. В 2019 году в холдинг влился и телеканал ZIK.
В апреле 2020 стало известно, что Семенов работает над запуском нового столичного телеканала - Kyiv.Live. Об увольнении Алексея Семенова холдинг Новости не сообщал.
Напомним:
- В селе Козин под Киевом произошло дерзкое ограбление – пятеро неизвестных мужчин ворвались в дом главы отдела спортивной и балетной травмы Института травматологии и ортопедии НАМН Украины, президента Украинской ассоциации спортивной травматологии, хирургии коленного сустава и артроскопии.
- Злоумышленникам удалось вскрыть сейф, в котором находились деньги и драгоценности. По предварительным данным, добычей грабителей стали более 200 тысяч долларов и драгоценности.
- В Днепре также произошло ограбление. Трое неизвестных ограбили директора местной мясной фабрики. Грабители были вооружены пистолетами. Они связали хозяев дома, после чего завладели деньгами на общую сумму более 40 тысяч долларов и драгоценностями.