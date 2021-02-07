В Киеве обокрали квартиру руководителя телеканалов Медведчука – СМИ

Воры вынесли из квартиры Алексея Семенова 120 тысяч долларов и драгоценности на 5 миллионов гривен.
Вечером в субботу, 6 января, воры обчистили квартиру Алексея Семенова - генерального продюсера медиахолдинга Новости, в который входят заблокированные нынче телеканалы ZIK, NewsOne и 112 Украина.
Квартира Семенова расположена в Печерском районе Киева в элитном жилом комплексе на бульваре Леси Украинки. Воры подобрали ключ к квартире продюсера и проникли внутрь в промежутке между 18 и 19 часами. Об этом пишет Obozrevatel со ссылкой на собственные источники.
Сообщается, что из квартиры забрали 120 тысяч долларов (примерно 3 млн 346 тыс. гривен) и драгоценности на 5 миллионов гривен.
Алексей Семенов – российский медиапродюсер, который последние годы живет и работает в Украине. После того, как в 2018 году Тарас Козак в интересах Виктора Медведчука приобрёл телеканалы 112 Украина и NewsOne, Семенов стал генеральным продюсером медиахолдинга Новости. В 2019 году в холдинг влился и телеканал ZIK.
Читайте такжеОтключение 112 Украина, NewsOne, ZIK: эксперт объяснил, что не так с решением СНБО
Санкции против Тараса Козака и телеканалов NewsOne, ZIK и 112 - о чем сообщал Главред:
- 2 февраля стало известно о решении СНБО ввести персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Указ подписал президент Владимир Зеленский. Срок действия санкций - 5 лет.
- Также санкции распространили на региональные вещатели под брендом телеканалов NewsOne, ZIK и 112.
- По состоянию на вечер 2 февраля каналы NewsOne, ZIK и 112 перестали транслироваться.
- Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал санкции против каналов 112, ZIK и NewsOne. По его словам, эти телеканалы используются как инструменты российской пропаганды в Украине.
- Пятый президент Украины ПетрПорошенко объяснил, почему при нем не закрыли пророссийские каналы Козака.
- Стали известны подробности заседания СНБО, на котором было принято решение о введении санкций против телеканалов, принадлежащих народному депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку. По данным СМИ, спикер Рады Дмитрий Разумков не стал поддерживать введение санкций.
- В ОПЗЖ пригрозили Зеленскому импичментом в ответ на блокировку телеканалов.
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о введении санкций против против телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZIK), принадлежащих народному депутату от Оппозиционной платформы - За жизнь Тарасу Козаку. По его словам, Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает страну на пути к ЕС и евроатлантической интеграции.
- В Кремле осудили санкции против трех телеканалов в Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ограничение или запрет деятельности ТВ не соответствует международным нормам.