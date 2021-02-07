В Киеве обокрали квартиру руководителя телеканалов Медведчука – СМИ

Алексей Семенов / Фото Телекритика

Вечером в субботу, 6 января, воры обчистили квартиру Алексея Семенова - генерального продюсера медиахолдинга Новости, в который входят заблокированные нынче телеканалы ZIK, NewsOne и 112 Украина.

Квартира Семенова расположена в Печерском районе Киева в элитном жилом комплексе на бульваре Леси Украинки. Воры подобрали ключ к квартире продюсера и проникли внутрь в промежутке между 18 и 19 часами. Об этом пишет Obozrevatel со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что из квартиры забрали 120 тысяч долларов (примерно 3 млн 346 тыс. гривен) и драгоценности на 5 миллионов гривен.

Алексей Семенов – российский медиапродюсер, который последние годы живет и работает в Украине. После того, как в 2018 году Тарас Козак в интересах Виктора Медведчука приобрёл телеканалы 112 Украина и NewsOne, Семенов стал генеральным продюсером медиахолдинга Новости. В 2019 году в холдинг влился и телеканал ZIK.

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Санкции против Тараса Козака и телеканалов NewsOne, ZIK и 112 - о чем сообщал Главред: