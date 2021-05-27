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У Дніпрі масово підтримують українку, яка по-звірячому вбила свого чоловіка

27 травня 2021, 21:00
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Чоловік бив і знущався над жінкою протягом двох років.

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Мітинг у Дніпрі на підтримку Марини Полях / facebook.com/LigaUAdefenders

У Дніпрі люди вийшли на масовий мітинг на підтримку Марини Полях, яка вбила свого цивільного чоловіка в ході самооборони кухонним ножем, захищаючи себе і дочку.

Як повідомила адвокат жінки Юлія Сегеда в Facebook, їй пред'явили підозру у вчиненні умисного вбивства, і їй загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Захист Полях подав апеляцію, і в суді обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Але звинувачення за ст. 115. Кримінального кодексу залишається.

"Прокуратура наполягала, що жінку потрібно відправити в СІЗО, аргументувавши тим, що вона може чинити тиск на свідків", - зазначає адвокат.

Як звернула увагу адвокат підсудної, троє свідків - сусіди жінки - на стороні Полях, а родичі загиблого відмовилися бути потерпілою стороною.

Сегеда розповіла, що чоловік бив і знущався над Мариною протягом двох років. Також він тероризував і 14-річну дочку жінки, погрожував, що "познайомить її зі своїми зеками".

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Крім того, у загиблого були проблеми з наркотиками, він мав кілька судимостей. Зокрема:

  • вирок у 2005 році за умисне вбивство за ч. 2 ст. 115 КК (засуджений був до 12 років позбавлення волі, вийшов раніше по зміні покарання)
  • вирок у 2013 році за ухилення від відбування покарання за ч. 1 ст. 390 КК (засуджений до 3 років, з урахуванням невідбутої раніше частини покарання)
  • вирок від 2020 року за шахрайство за ч.1 СТ. 190 КК (випробувальний на 2 роки) а ще - 16 адміністративних проваджень, але суд залучив тільки по одному з них.

При цьому Полях багато разів зверталася в поліцію щодо побоїв, але це нічим не закінчувалося - все обмежувалося приписами і виховними бесідами, сліди побоїв не знімали, жодне зі звернень не було внесено до ЄРДР - і це тривалося.

"Тому, що моя підзахисна жила 2 роки в постійних катуваннях. Ні, вона не могла від нього піти, вона жила в своєму будинку і йти їй було нікуди. Це він приходив, коли хотів, і робив те, що хотів. Чому вона не боролася? Та вона не просто боролася! Вона зверталася в поліцію десятки разів, але результату не було, а він після цього "доводив" їй, що "ось бачиш, мені нічого не буде, вже вбивав і тобі недовго залишилося". Він описував її доньці, як буде вбивати її мати", - розповіла Сегеда.

І ось сталася трагедія. Під час чергового нападу перелякана Полях схопила кухонний ніж і завдала удару чоловікові, і рана виявилася смертельною. Жінку затримали, справу кваліфікували як умисне вбивство.

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Так, справа викликала суспільний резонанс, в мережі почалася кампанія на підтримку жінки, під будівлею обласної прокуратури проводився мітинг на захист підсудної.

В Інтернеті в соціальних мережах запустили кампанію на підтримку дніпрянки, створивши хештег #врятуватиМарину.

Десятки активістів з плакатами вийшли 26 травня на мітинг "Не мовчи", "у Марини є право на захист", та іншими, щоб підтримати жінку.

Як раніше повідомляв Главред:

  • Криваве вбивство сталося в Києві. 16-річний хлопець в ході сімейної сварки зарізав батьків і молодшого брата, і після цього ще кілька днів жив у квартирі з трупами.
  • У Кременчуці сталася трагедія -т ам у ванній потонула однорічна дитина. Медики, які приїхали на виклик, лише констатували смерть немовляти. Горе-мати була п'яна і недогледіла своє дитя.
  • У Харківській області поліція затримала жінку, яка намагалася вбити свою новонароджену дитину. Горе-мати кинула немовля у вигрібну яму на залізничному вокзалі.
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