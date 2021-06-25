У Дніпрі чоловік з ножем прямо в магазині накинувся на свою співмешканку і її крихітну доньку / скріншот з відео

Кричущий випадок стався у центрі Дніпра - там чоловік з ножем напав на жінку і її однорічну доньку. Унаслідок нападу дівчинка з мамою з ножовими пораненнями опинилися в лікарні.

Як повідомляє ТСН.uа з посиланням на Дніпровське відділення поліції, інцидент стався вдень 24 червня на Європейській площі. Там в одному з магазинів між чоловіком і його 28-річною співмешканкою розгорівся скандал. Унаслідок сварки чоловік наніс жінці та її дитині ножові поранення.

"До поліції надійшло повідомлення, що на Європейській площі чоловік наніс поранення 28-річній жінці та дитині 2020 року народження. Особу чоловіка встановлено. Наразі правоохоронці встановлюють його місцезнаходження. За фактом події внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 125 ("Умисне легке тілесне ушкодження") КК України", — розповіла пресофіцерка Дніпровського відділення поліції Аліна Стадник.

Відео події згодом потрапило до соцмережі. На ролику видно, як на площі сидить жінка з закривавленою скронею. Ймовірніше, до моменту приїзду "швидкої" і поліції допомогу постраждалим надавали місцеві жителі.

Зазначимо, що за нанесення тілесних ушкоджень чоловікові загрожує штраф або виправні роботи.

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