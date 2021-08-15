У Дніпрі прогримів вибух у житловому будинку, є жертви

У Дніпрі загинули двоє людей в результаті вибуху / dp.dsns.gov.ua

У неділю, 15 серпня, у Дніпрі у багатоквартирному будинку, розташованому на вулиці Шмідта Центрального району стався вибух, є загиблі.

Повідомлення про вибух надійшло о 08:49, йдеться в повідомленні ГУ ДСНС Дніпропетровської області.

Відзначається, що загоряння виникло в квартирі, розташованій на першому поверсі 2-поверхового житлового будинку. У приміщенні, де була обладнана кухня, горіли домашні речі та меблі на площі 10 кв. м.

/ dp.dsns.gov.ua

Усередині приміщення пожежники виявили тіла загиблих чоловіка і жінки, 1980 і 1961 рр народження.

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Пожежу було локалізовано, а потім і ліквідовано.

/ dp.dsns.gov.ua

Попередня причина-вибух побутового газу. Сусіди кажуть, що неодноразово викликали газівників з приводу можливого витоку, уточнюється в матеріаі каналу Україна 24.

/ dp.dsns.gov.ua

В ГУ НП Дніпропетровської області говорять, що за попередньою інформацією в домоволодінні стався вибух газоповітряної суміші.

Відкрито два кримінальні провадження за п.1 ч. 2 ст. 115 (з позначкою - нещасний випадок) та ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

/ dp.dsns.gov.ua

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