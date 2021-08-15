В Днепре прогремел взрыв в жилом доме, есть жертвы

В Днепре погибли двое людей в результате взрыва / dp.dsns.gov.ua

В воскресенье, 15 августа, в Днепре в многоквартирном доме, расположенном на улице Шмидта Центрального района произошел взрыв, есть погибшие.

Сообшение о взрыве поступило в 08:49, говорится в сообщении ГУ ГСЧС Днепропетровской области.

Отмечается, что возгорание возникло в квартире, расположенной на первом этаже 2-этажного жилого дома. В помещении, где была оборудована кухня, горели домашние вещи и мебель на площади 10 кв.м.

/ dp.dsns.gov.ua

Внутри помещения пожарные обнаружили тела погибших мужчины и женщины, 1980 и 1961 гг рождения.

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Пожар был локализован, а затем и ликвидирован.

/ dp.dsns.gov.ua

Предварительная причина – взрыв бытового газа. Соседи говорят, что неоднократно вызывали газовщиков по поводу возможной утечки, уточняется в материале канала Украина 24.

/ dp.dsns.gov.ua

В ГУ НП Днепропетровской области говорят, что по предварительной информации в домовладении произошел взрыв газовоздушной смеси.

Открыто два уголовных производства по п. 1 ч. 2 ст. 115 (с пометкой - несчастный случай) и ч. 2 ст. 367 (cлужбова халатность) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

/ dp.dsns.gov.ua

Напомним, в Кривом Роге мужчина подорвался на гранате, его госпитализировали. Пострадавшему 61 год, другие граждане не пострадали. Мужчине оторвало ногу.