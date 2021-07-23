У Дніпрі прямо під час операції помер хлопчина-десятикласник

Лікарі / УНІАН

У Дніпрі під час проведення термінового хірургічного втручання помер підліток - десятикласник Захар Кравчук. Про це повідомляють на Facebook-сторінці навчально-виховного комплексу №183, де він навчався.

"Захар був активним, життєрадісним, світлим юнаком, який ще тільки починав будувати свої плани на життя, вдихав кожну його хвилину на повні груди, радував своїх близьких і друзів, мріяв, любив ...",- йдеться в публікації.

Повідомляється, що юнак помер під час операції на очах. У нього сталася зупинка серця.

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Нагадаємо, раніше в одному з сіл Арбузинского району Миколаївської області двоє підлітків у віці 16 і 14 років залізли на анкерну металеву електроопору високої напруги, щоб зробити фотографії.

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На найвищій точці 16-річного вдарило струмом, він впав і зачепився за металевий каркас платформи, яка знаходилася нижче, його зняли і відправили в лікарню, а молодший - сліз сам.

Хлопець впав з 30-метрової "вежі", отримав важкі опіки ніг і пізніше помер у лікарні, не приходячи до тями.

Добу лікарі боролися за його життя, але поразки виявилися несумісними з життям", - заявили копи