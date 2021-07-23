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В Днепре прямо во время операции умер парнишка-десятиклассник

23 июля 2021, 08:23
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Юноша внезапно скончался прямо во время проведения срочного хирургического вмешательства в одной из клинических медицинских учреждений Днепра.

ВРачи
Врачи / УНИАН

В Днепре во время проведения срочного хирургического вмешательства умер подросток – десятиклассник Захар Кравчук. Об этом сообщают на Facebook-странице учебно-воспитательного комплекса №183, где он учился.

"Захар был активным, жизнерадостным, светлым юношей, который еще только начинал строить свои планы на жизнь, вдыхал каждую его минуту полной грудью, радовал своих близких и друзей, мечтал, любил ...", — говорится в публикации.

Сообщается, что юноша умер во время операции на глазах. У него произошла остановка сердца.

Захар Кравчук / Facebook

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Напомним, ранее в одном из сел Арбузинского района Николаевской области двое подростков в возрасте 16 и 14 лет залезли на анкерную металлическую электроопору высокого напряжения, чтобы сделать фотографии.

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На самой высокой точке 16-летнего ударило током, он упал и зацепился за металлический каркас платформы, которая находилась ниже, его сняли и отправили в больницу, а младший - слез сам.

Парень упал с 30-метровой "башни", получил тяжелые ожоги ног и позже умер в больнице, не приходя в сознание.

Сутки врачи боролись за его жизнь, но поражения оказались несовместимыми с жизнью", - заявили копы

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