В Харькове подросток устроил стрельбу на детской площадке: есть жертвы

Пострадавшие отделались синяками / соцсети

В Харькове днем 22 июля школьник устроил стрельбу на прямо детской площадке. В результате несколько детей получили ранения.

Об этом сообщает местный Телеграм-канал "Харьков "1654".

"Малолетний гангстер устроил стрельбу на детской площадке на Асхарова, 5. Стрелял по детям, несколько пострадавших, пистолет тяжёлый, для детей сила удара мощнейшая. Пистолет отобрали. Полиция на месте. Вызвали родителей стрелка", - указано в сообщении.

Позже выяснилось, что пострадавшие отделались синяками и помощь медиков им не понадобилась.

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В полиции инцидент пока не прокомментировали.

Напомним, ранее в Харькове на улице Полтавский Шлях посреди дня подростки напали на трамвай.

Общественный транспорт, с пассажирами и во время движения, молодые люди обстреляли из травматического оружия. Затем они убежали. Догнать их не удалось.

Трамвай спускался с Холодной Горы в сторону Южного вокзала.

По словам очевидцев, выстрели были из травматического оружия. В результате пассажиры сильно испугались и легли на пол. Более того, подростки ранили мужчину, а также разбили стекло.