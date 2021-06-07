У Дніпрі п'яний вбив співмешканку на очах у дітей / Інформатор

У Дніпрі на вулиці лавандова п'яний чоловік жорстоко вбив свою співмешканку. Про це повідомляє портал Інформатор.

За попередньою версією подій, жінка була в гостях у сусідів, коли чоловік прийшов в будинок і почав її бити. Потім кривдник витягнув її за волосся на вулицю і добивав там.

У дворі гралися діти загиблої, тому смерть матері сталася на їхніх очах. Жінка перебувала у відносинах з цим чоловіком протягом двох років.

Нападника оперативно затримали співробітники поліції, в даний момент йому повідомили про підозру в умисному вбивстві. Ведеться слідство. Зловмиснику загрожує від 15 років до довічного ув'язнення.

Місце злочину / tg Dnepr_Black

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Нагадаємо, раніше в Хмельницькій області в селі Гатне, в Деражнянському районі, 58-річний чоловік жорстко розправився зі своєю дружиною.

Чоловік убив дружину та ще й у день її народження. Після розправи чоловік побіг до сусіда і розповів про трагедію. Правоохоронці затримали підозрюваного. санкція якої передбачає до 15 років ув'язнення.

До того 69-річний італієць молотком забив свою сплячу дружину - Віру мудру, після чого здався поліції.

Колишній Сантехнік пояснив, що жінка вимагала у нього гроші, які відправляла дітям в Україну, а він був змушений працювати навіть на пенсії,