У Дніпрі кілер розстріляв чоловіка: ЗМІ назвали ім'я жертви

Вбивство в Дніпрі сталося у суботу серед білого дня, злочин знято на відео.
У суботу вдень, 24 квітня, у Дніпрі на Соборній площі зловмисник кілька разів вистрілив у чоловіка. Постраждалий помер у машині швидкої допомоги, а стрілець – зник.
В обласному центрі вбито водія авто Toyota Land Cruiser, правоохоронці розпочали спецоперацію, повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Дніпропетровській області.
Убитий Анар Мамедов, повідомляє Telegram-канал Страна з посиланням на джерело в Міністерстві внутрішніх справ.
Видання також опублікувало відео, на якому зображено момент вбивства. На відео видно, що кілер у масці та з пістолетом підійшов до машини, відкрив по ній вогонь, а потім втік.
У Мережі також з'явилося фото водійського посвідчення жертви.
"...невідомий чоловік здійснив кілька пострілів у бік водія автомобіля Toyota Land Cruiser... обставини події встановлюються...", – додали в Нацполіції.
У поліції поділилися фотографією, на якій зображено обстріляну машину.
Розпочато провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу – Умисне вбивство.
- Довідка. В Україні за умисне вбивство, яке скоєно на замовлення, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років.
- Також зловмиснику суд може дати довічне ув'язнення. Можлива конфіскація майна.