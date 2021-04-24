У Дніпрі кілер розстріляв чоловіка: ЗМІ назвали ім'я жертви

У Дніпрі у машині розстріляли чоловіка, дізналися журналісти / Фото pixabay.com

У суботу вдень, 24 квітня, у Дніпрі на Соборній площі зловмисник кілька разів вистрілив у чоловіка. Постраждалий помер у машині швидкої допомоги, а стрілець – зник.

В обласному центрі вбито водія авто Toyota Land Cruiser, правоохоронці розпочали спецоперацію, повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Дніпропетровській області.

Убитий Анар Мамедов, повідомляє Telegram-канал Страна з посиланням на джерело в Міністерстві внутрішніх справ.

Видання також опублікувало відео, на якому зображено момент вбивства. На відео видно, що кілер у масці та з пістолетом підійшов до машини, відкрив по ній вогонь, а потім втік.

У Мережі також з'явилося фото водійського посвідчення жертви.

У Дніпрі убитий Анар Мамедов, дізналися журналісти / t.me/stranaua

"...невідомий чоловік здійснив кілька пострілів у бік водія автомобіля Toyota Land Cruiser... обставини події встановлюються...", – додали в Нацполіції.

У поліції поділилися фотографією, на якій зображено обстріляну машину.

У Дніпрі розстріляли чоловіка / dp.npu.gov.ua

Розпочато провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу – Умисне вбивство.