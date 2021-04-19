У ФРН зробили жорстке попередження РФ через провокації на Донбасі

Хайко Маас / REUTERS

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас прокоментував ситуацію на Донбасі та на кордоні між Україною та Росією.

За підсумками відеоконференції міністрів закордонних справ країн Євросоюзу він підкреслив, що Москва повинна перейти від провокацій до співпраці в ситуації на сході України, повідомляє Welt.

Глава МЗС Німеччини також переконаний в тому, що "нормандський формат" залишається підходящим майданчиком для досягнення деескалації ситуації на сході Україні.

"Нормандський формат" є відповідним форматом для досягнення деескалації", - вважає він.

Маас додав, що поки не може сказати, "чи вдасться це" в рамках роботи "нормандської четвірки".

Відзначимо, що МЗС ФРН заявили про триваючі консультації про нове засідання "нормандського" саміту, однак коли він відбудеться поки не відомо.

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Загострення на кордоні України і РФ: