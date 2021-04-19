У ФРН зробили жорстке попередження РФ через провокації на Донбасі

Хайко Маас закликав Москву перейти до деескалації ситуації на сході України.
Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас прокоментував ситуацію на Донбасі та на кордоні між Україною та Росією.
За підсумками відеоконференції міністрів закордонних справ країн Євросоюзу він підкреслив, що Москва повинна перейти від провокацій до співпраці в ситуації на сході України, повідомляє Welt.
Глава МЗС Німеччини також переконаний в тому, що "нормандський формат" залишається підходящим майданчиком для досягнення деескалації ситуації на сході Україні.
"Нормандський формат" є відповідним форматом для досягнення деескалації", - вважає він.
Маас додав, що поки не може сказати, "чи вдасться це" в рамках роботи "нормандської четвірки".
Відзначимо, що МЗС ФРН заявили про триваючі консультації про нове засідання "нормандського" саміту, однак коли він відбудеться поки не відомо.
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Загострення на кордоні України і РФ:
- Раніше головнокомандувач збройними силами України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- Видання The New York Times повідомило, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.
- Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.
- У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.