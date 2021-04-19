В ФРГ сделали жесткое предупреждение РФ из-за провокаций на Донбассе

Хайко Маас призвал Москву перейти к деэскалации ситуации на востоке Украине.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прокомментировал ситуацию на Донбассе и на границе между Украиной и Россией.
По итогам видеоконференции министров иностранных дел стран Евросоюза он подчеркнул, что Москва должна перейти от провокаций к сотрудничеству в ситуации на востоке Украины, сообщает Welt.
Глава МИД Германии также убежден в том, что "нормандский формат" остается подходящей площадкой для достижения деэскалации ситуации на востоке Украине.
"Нормандский формат" является подходящим форматом для достижения деэскалации", - считает он.
Маас добавил, что пока не может сказать, "удастся ли это" в рамках работы "нормандской четверки".
Отметим, что МИД ФРГ заявили о продолжающихся консультациях о новом заседании "нормандского" саммита, однако когда он состоится пока не известно.
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Обострение на границе Украины и РФ:
- Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.
- По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
- Издание The New York Times сообщило, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.
- Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.
- В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.