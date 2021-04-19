В ФРГ сделали жесткое предупреждение РФ из-за провокаций на Донбассе

Хайко Маас / REUTERS

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прокомментировал ситуацию на Донбассе и на границе между Украиной и Россией.

По итогам видеоконференции министров иностранных дел стран Евросоюза он подчеркнул, что Москва должна перейти от провокаций к сотрудничеству в ситуации на востоке Украины, сообщает Welt.

Глава МИД Германии также убежден в том, что "нормандский формат" остается подходящей площадкой для достижения деэскалации ситуации на востоке Украине.

"Нормандский формат" является подходящим форматом для достижения деэскалации", - считает он.

Маас добавил, что пока не может сказать, "удастся ли это" в рамках работы "нормандской четверки".

Отметим, что МИД ФРГ заявили о продолжающихся консультациях о новом заседании "нормандского" саммита, однако когда он состоится пока не известно.

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Обострение на границе Украины и РФ: