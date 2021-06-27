У Німеччині відхрестилися від відповідальності за анексію Криму

Плани щодо захоплення Криму були в ящиках російської влади давно, і вони, побачивши можливість діяти після Революції Гідності, дуже швидко зреагували.
Наявність плану дій щодо членства України в НАТО (ПДЧ) не зупинила б Росію від анексії Криму в 2014 році. Таку думку озвучила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю виданню Дзеркало тижня.
Раніше секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Олексій Данилов поклав на Німеччину і Францію часткову відповідальність за окупацію Криму через їхню позицію і ненадання Україні ПДЧ в 2008 році. Фельдгузен, у свою чергу, заявила, що плани анексії Криму були в ящиках російської влади давно.
"І вони, побачивши можливість діяти, адже Україна була в такому слабкому стані після Революції Гідності, дуже швидко зреагували. Адже було видно, що росіяни давно до цього готувалися. Був би ПДЧ, не було б ПДЧ - це теж спекуляції. Але я особисто не думаю, що наявність ПДЧ якось зупинила б росіян", - вважає посол Німеччини в Україні.
читайте такожЕксперт пояснив, як секретар РНБО "підклав свиню" ЗеленськомуЯк повідомляв Главред, 4 червня після засідання РНБО Олексій Данилов заявив, що Німеччина і Франція зацікавлені в роботі з Росією, а також є політичними та економічними партнерами Москви. За його словами, Париж і Берлін наклали вето на надання Україні та Грузії ПДЧ в НАТО в 2008 році, що згодом призвело до російської агресії щодо Тбілісі та Києва.
20 травня в ході своєї пресконференції президент України Володимир Зеленський заявив, що лідерам Франції та Німеччини слід було б сильніше підтримувати Київ у боротьбі з російською агресією.
Глава держави вважає, що Еммануель Макрон і Ангела Меркель повинні проявити більше зусиль для допомоги Україні. Лідери Французької Республіки і ФРН послабили свої позиції по відношенню до Росії у зв'язку з економічною ситуацією і тиском через проект СП-2.
Незаконна анексія Криму
У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ.
Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.
Київ вважає Крим українським.
Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.