В Германии открестились от ответсвенности за аннексию Крыма

РФ аннексировала Крым в 2014 году / Reuters

Наличие Плана действий по членству Украины в НАТО (ПДЧ) не остановило бы Россию от аннексии Крыма в 2014 году. Такое мнение озвучила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью изданию Зеркало недели.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов возложил на Германию и Францию частичную ответственность за оккупацию Крыма из-за их позиции и непредоставления Украине ПДЧ в 2008 году. Фельдгузен, в свою очередь, заявила, что планы аннексии Крыма были в ящиках российской власти давно.

"И они, увидев возможность действовать, ведь Украина была в таком слабом состоянии после Революции достоинства, очень быстро среагировали. Ведь было видно, что россияне давно к этому готовились. Было бы ПДЧ, не было ПДЧ — это тоже спекуляции. Но я лично не думаю, что наличие ПДЧ как-то остановило бы россиян", - считает посол Германии в Украине.

Читайте такжеЭксперт объяснил, как секретарь СНБО "подложил свинью" ЗеленскомуКак сообщал Главред, 4 июня после заседания СНБО Алексей Данилов заявил, что Германия и Франция заинтересованы в работе с Россией, а также являются политическими и экономическими партнерами Москвы. По его словам, Париж и Берлин наложили вето на предоставление Украине и Грузии ПДЧ в НАТО в 2008 году, что впоследствии привело к российской агрессии в отношении Тбилиси и Киева.

20 мая в ходе своей пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидерам Франции и Германии следовало бы сильнее поддерживать Киев в борьбе с российской агрессией.

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Глава государства полагает, что Эммануэль Макрон и Ангела Меркель должны проявить больше усилий для в помощи Украине. Лидеры Французской республики и ФРГ ослабили свои позиции по отношению к России в связи с экономической ситуацией и давлением из-за проекта СП-2.