У готелі Івано-Франківської області масово отруїлися Дорослі та діти / УНІАН

За кілька днів після масового отруєння в Харкові - новий аналогічний випадок зафіксовано в Івано-Франківській області. Жертвою гострої кишкової інфекції стали 10 постояльців готельно-розважального комплексу.

За даними місцевих ЗМІ, постраждали переважно діти: до лікарні потрапили шестеро підлітків і четверо дорослих.

Всі вони з села Саджава, а готельно-розважальний комплекс розташований у селі Діброва.

У прес-службі ДСНС уточнили, що 20 червня жертви отруєння доставлені в інфекційне відділення Богородчанської центральної районної лікарні. Їм поставлений попередній діагноз - гостра кишкова інфекція середнього ступеня тяжкості.

Всі вони харчувалися в готельно-розважальному комплексі.

"Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів", - уточнили у відомстві.

Нагадаємо, 17 червня стало відомо про те, що у Харкові госпіталізували 34 людини з симптомами отруєння. Напередодні вони відвідували ресторан Якіторія. Стан пацієнтів оцінювався як середньої тяжкості.

Фахівці вважають, що люди могли отруїтися суші. Ресторани Якіторія і Мафія тимчасово закрили, вони визнають свою провину і готові виплатити компенсацію за лікування постраждалих.