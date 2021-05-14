У ДПСУ припустили напад Росії на Україну і розкрили план у відповідь

Ситуація на кордоні з Білоруссю і в захопленому Криму суттєво змінилася – ДПСУ / УНІАН

Наразі, на відміну від 2014 року, для України змінилася ситуація на кордоні з Білоруссю і поруч з окупованим Кримом, де базується потужне угруповання російських військ. Українська держава повинна бути готова до можливих військових атак противника на будь-яких напрямках. Кордони вже посилені: у разі повномасштабного військового наступу прикордонники повинні вступити в бій, завдати максимального удару у відповідь по противнику і дочекатися підходу армії. Про це заявив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

"Ситуація, в якій опинилася країна сьогодні, кардинально відрізняється від ситуації 2014 року, тому що тоді у нас не було такої ситуації на кордоні з Білоруссю, тоді Крим був тільки що захоплений, і там не знаходилося таке потужне угруповання військ Росії. Не стояло питання із захопленням води окупантами", - розповів він в ефірі телеканалу Україна 24.

За його словами, противник може організувати військовий наступ на українську державу з будь-якого напрямку. Охорона кордону вже посилена. Прикордонні підрозділи будуть готові вступити в бій у разі повномасштабної агресії, нанести контрудар і дочекатися, поки будуть підведені сили української армії.читайте такожЕксперт розкрив сценарій нового військового нападу Росії на Україну

"Україна повинна бути готова, і вона готова до відбиття збройної агресії Росії в будь-якому напрямку. Ми посилили охорону державного кордону резервами. У нас створені і функціонують свої резерви — це прикордонні комендатури швидкого реагування, які у разі початку повномасштабної агресії повинні вступити в бій, скувати противника діями, нанести максимальну вогневе ураження і дочекатися підходу основних сил нашої армії", - підкреслив Сергій Дейнеко.

Війна Росії та України