В ГПСУ допустили нападение России на Украину и раскрыли ответный план

Ситуация для Украины кардинально отличается от той, которая была в 2014 году, утверждают в Госпогранслужбе.
На данный момент, в отличие от 2014 года, для Украины изменилась ситуация на границе с Беларусью и рядом с оккупированным Крымом, где базируется мощная группировка российских войск. Украинское государство должно быть готово к возможным военным атакам противника на любых направлениях. Границы уже усилены: в случае полномасштабного военного наступления пограничники должны вступить в бой, нанести максимальный ответный удар по противнику и дождаться подхода армии. Об этом заявил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.
"Ситуация, в которой оказалась страна сегодня, кардинально отличается от ситуации 2014 года, потому что тогда у нас не было такой ситуации на границе с Беларусью, тогда Крым был только что захвачен, и там не находилась такая мощная группировка войск России. Не стоял вопрос с захватом воды оккупантами", - рассказал он в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, противник может организовать военное наступление на украинское государство с любого направления. Охрана границы уже усилена. Пограничные подразделения будут готовы вступить в бой в случае полномасштабной агрессии, нанести контрудар и дождаться, пока будут подведены силы украинской армии.Читайте такжеЭксперт раскрыл сценарий нового военного нападения России на Украину
"Украина должна быть готова, и она готова к отражению вооруженной агрессии России в любом направлении. Мы усилили охрану государственной границы резервами. У нас созданы и функционируют свои резервы — это пограничные комендатуры быстрого реагирования, которые в случае начала полномасштабной агрессии должны вступить в бой, сковать противника действиями, нанести максимальное огневое поражение и дождаться подхода основных сил нашей армии", - подчеркнул Сергей Дейнеко.
Война России и Украины
- Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко ранее говорил, что российские незаконные вооруженные формирование продолжают вести боевые действия на линии разграничения. Россия, несмотря на отведения войск, может в оперативном порядке вернуть свои военные подразделения к границам Украины. Главное для Киева – не повторить ошибки Приднестровского конфликта и не соглашаться на ведение переговоров с боевиками "ДНР" и "ЛНР".
- По мнению политолога Андрея Пионтковского, если Россия пойдет на новую военную агрессию против Украины, Запад может нанести новый удар по РФ в виде отключения страны от SWIFT и блокады экспорта российских энергоресурсов.
- Бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко считает, что Москва стремится к тому, чтобы не допустить интеграции Киева в НАТО. Россия пытается вернуть украинское государство в свою орбиту влияния.