У Харкові футбольні ворота ледь не вбили маленького хлопчика

У Харкові хлопчика покалічили футбольні ворота

Сьогодні в Харкові на стадіоні однієї з місцевих шкіл сильно травмувався маленький хлопчик. Його відразу доставили до міськлікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги, і зараз потерпілий в реанімації у важкому стані, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Інцидент стався вдень у вівторок, 14 вересня, на стадіоні на території приватної школи по вулиці Академіка Павлова в Московському районі міста.

Правоохоронцям надійшло повідомлення від медиків, що хлопчика виявили на землі без свідомості. Поруч з ним лежали металеві футбольні ворота.

Ймовірно, конструкція впала на дитину і завдала серйозних травм.

На опублікованому фото видно, що металеві ворота досить масивні, вони стоять вже зрушені з місця, біля конструкції на землі також залишився рожевий скейт.

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На місці НП працювала слідчо-оперативна група, всі деталі та обставини події з'ясовуються.

За фактом травмування школяра було відкрито кримінальне провадження, відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) КК.

У поліції нагадали, що санкція даної статті передбачає покарання до 5 років тюремного ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Раніше головред писав про те, що справжнього переполоху наробив для своїх батьків 12-річний хлопчик із села Крутогорб Гайсинського району Вінницької області. Він вирішив виміряти глибину собачої нори, яку вирила його собака і сам застряг в ній.

Відзначається, що ноги хлопчика були в такому положенні, що батьки просто боялися самостійно звільняти його, тому викликали рятувальників. Відео порятунку дитини опублікували на каналі ДСНС України