В Харькове футбольные ворота чуть не убили маленького мальчика

В Харькове мальчика покалечили футбольные ворота

Сегодня в Харькове на стадионе одной из местных школ сильно травмировался маленький мальчик. Его сразу доставили в горбольницу скорой и неотложной медицинской помощи, и сейчас пострадавший в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Инцидент произошел днем во вторник, 14 сентября, на стадионе на территории частной школы по улице Академика Павлова в Московском районе города.

Правоохранителям поступило сообщение от медиков, что мальчика обнаружили на земле без сознания. Рядом с ним лежали металлические футбольные ворота.

Вероятно, конструкция упала на ребенка и нанесла серьезные травмы.

На опубликованном фото видно, что металлические ворота довольно массивные, они стоят уже сдвинутые с места, возле конструкции на земле также остался розовый скейт.

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На месте ЧП работала следственно-оперативная группа, все детали и обстоятельства происшествия выясняются.

По факту травмирования школьника было открыто уголовное производство, сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) УК.

В полиции напомнили, что санкция данной статьи предусматривает наказание до 5 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Ранее Главред писал о том, что настоящего переполоха наделал для своих родителей 12-летний мальчик из села Крутогорб Гайсинского района Винницкой области. Он решил измерить глубину собачьей норы, которую вырыла его собака и сам застрял в ней.

Отмечается, что ноги мальчика были в таком положении, что родители просто боялись самостоятельно освобождать его, поэтому вызвали спасателей. Видео спасения ребенка опубликовали на канале ГСЧС Украины