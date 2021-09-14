В Харькове футбольные ворота чуть не убили маленького мальчика

Инцидент произошел днем во вторник, 14 сентября, на стадионе на территории частной школы по улице Академика Павлова в Московском районе города.
Сегодня в Харькове на стадионе одной из местных школ сильно травмировался маленький мальчик. Его сразу доставили в горбольницу скорой и неотложной медицинской помощи, и сейчас пострадавший в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
Инцидент произошел днем во вторник, 14 сентября, на стадионе на территории частной школы по улице Академика Павлова в Московском районе города.
Правоохранителям поступило сообщение от медиков, что мальчика обнаружили на земле без сознания. Рядом с ним лежали металлические футбольные ворота.
Вероятно, конструкция упала на ребенка и нанесла серьезные травмы.
На опубликованном фото видно, что металлические ворота довольно массивные, они стоят уже сдвинутые с места, возле конструкции на земле также остался розовый скейт.
На месте ЧП работала следственно-оперативная группа, все детали и обстоятельства происшествия выясняются.
По факту травмирования школьника было открыто уголовное производство, сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) УК.
В полиции напомнили, что санкция данной статьи предусматривает наказание до 5 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Ранее Главред писал о том, что настоящего переполоха наделал для своих родителей 12-летний мальчик из села Крутогорб Гайсинского района Винницкой области. Он решил измерить глубину собачьей норы, которую вырыла его собака и сам застрял в ней.
Отмечается, что ноги мальчика были в таком положении, что родители просто боялись самостоятельно освобождать его, поэтому вызвали спасателей. Видео спасения ребенка опубликовали на канале ГСЧС Украины