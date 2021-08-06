Решил измерить глубину: на Винничине всем селом высвобождали мальчика из собачьей норы

Мальчик не травмировался / ГСЧС Украины

Настоящего переполоха наделал для своих родителей 12-летний мальчик из села Крутогорб Гайсинского района Винницкой области. Он решил измерить глубину собачьей норы, которую вырыла его собака и сам застрял в ней.

Отмечается, что ноги мальчика были в таком положении, что родители просто боялись самостоятельно освобождать его, поэтому вызвали спасателей. Видео спасения ребенка опубликовали на канале ГСЧС Украины в Telegram.

Аварийно-спасательный отряд города Гайсин быстро прибыл на вызов, сделал подкоп и буквально откопал его из-под земли. К счастью, ребенок не травмировался.

После освобождения юный экспериментатор по-взрослому пожал руки своим спасителям. А те в очередной раз напомнили о необходимости следить за досугом детей и не позволять им играть в непредназначенных для этого местах.

Ранее на видео попало эпическое ДТП в Киеве. На Севастопольской площади пассажиры толкали троллейбус, а он врезался в Nissan, который пытался объехать общественный транспорт. Вероятно троллейбус поломался, и добрые самаритяне решили помочь водителю.

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