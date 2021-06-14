У Харкові хлопець вистрибнув з кабінки канатки прямо на дорогу: його переїхав мікроавтобус

Момент стрибка хлопця з кабінки канатної дороги потрапив на відео / Telegram-канал Труха Харків

В Харкові сталася НП - молодий хлопець вистрибнув з кабінки канатної дороги над проїжджою частиною. Після падіння його переїхав мікроавтобус. Молодий чоловік дивом вижив. Він дістав травму голови, перелом стегна і плеча. Зараз за його життя борються медики.

Інцидент стався 13 червня на вулиці Новгородській. Відео з місця події опинилося в розпорядженні видання Newsroom.

На кадрах видно, як на канатну дорогу прийшла компанія з двох хлопців і дівчини на вигляд 17-18 років. Вони розділилися, так, що один з юнаків зайшов в кабіну один.

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Пізніше хлопець скинув на землю свій рюкзак, який зловив, імовірно, ще один його товариш.

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Починаючи з 1:29 на відео видно, як хлопець стрибає з кабіни, після чого його збиває авто. На місце події прибув реанімобіль швидкої допомоги. В адміністрації парку повідомили, що юнак вистрибнув приблизно з 10-метрової висоти.

Інформацію про інцидент підтвердив начальник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.

Місцеве видання Редпост з посиланням на власні джерела повідомило, що 18-річний хлопець спробував вкоротити собі віку. Юнак перебував у стані алкогольного сп'яніння. Медики також повідомили, що від хлопця пахло алкоголем.

Як повідомляє ТСН, за попередньою інформацією, хлопець сам вистрибнув з кабінки канатної дороги. За попередніми даними, він хотів покінчити життя самогубством через погані результати ЗНО. Про це розповіли медикам знайомі хлопця. Дану інформацію перевіряють правоохоронці.

Як повідомляв Главред, у Харкові стався ще один моторошний інцидент. У Мережу потрапило відео, як хлопець б'є беззахисну дівчину. Удари неадекват завдає руками і ногами по обличчю та голові.

При цьому на лавочці поруч сидять люди, і ніхто з них не спробував заступитися за постраждалу – вони спокійно спостерігали за побиттям.

Пізніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що хлопцю 16 років. Звуть його Тараник Олександр. Спочатку його спіймали однолітки і змусили, стоячи на колінах, вибачатися перед побитими ним дівчатами. Тепер йому доведеться відповісти перед законом і отримати судимість.