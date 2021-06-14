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В Харькове парень выпрыгнул из кабинки канатки прямо на дорогу: его переехал микроавтобус

14 июня 2021, 10:03

По данным СМИ, 18-летний парень попытался свести счеты с жизнью. Юноша находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас за его жизнь борются медики.

Момент прыжка парня из кабинки канатной дороги попал на видео / Telegram-канал Труха Харьков

В Харькове произошло ЧП – молодой парень выпрыгнул из кабинки канатной дороги над проезжей частью. После падения его переехал микроавтобус. Молодой человек чудом выжил. Сейчас за его жизнь борются медики.

Инцидент произошел 13 июня на улице Новгородской. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении издания Newsroom.

На кадрах видно, как на канатную дорогу пришла компания из двух парней и девушки на вид 17-18 лет. Они разделились, так, что один из юношей зашел в кабину один.

Скриншот

Позже парень сбросил на землю свой рюкзак, который поймал, вероятно, еще один его товарищ.

Скриншот

Начиная с 1:29 на видео видно, как парень прыгает из кабины, после чего его сбивает авто. Парень выжил. На место происшествия прибыл реанимобиль скорой помощи.

Информацию об инциденте подтвердил начальник Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

Местное издание Редпост со ссылкой на собственные источники сообщило, что 18-летний парень попытался свести счеты с жизнью. Юноша находился в состоянии алкогольного опьянения. Он получил множественные переломы и закрытую черепно-мозговую травму.

Как сообщал Главред, в Харькове произошел еще один жуткий инцидент. В Сеть попало видео, как парень бьет беззащитную девушку. Удары неадекват наносит руками и ногами по лицу и голове.

При этом на лавочке рядом сидят люди, и никто из них не попытался вступиться за пострадавшую – они спокойно наблюдали за избиением.

Позже заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что парню 16 лет. Зовут его Тараник Александр. Сначала его поймали сверстники и заставили, стоя на коленях, извиняться перед избитыми им девушками. Теперь ему придется ответить перед законом и получить судимость.

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