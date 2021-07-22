У Харкові підліток влаштував стрілянину на дитячому майданчику: є жертви

Постраждалі відбулися синцями / соцмережі

В Харкові вдень 22 липня школяр влаштував стрілянину на прямо дитячому майданчику. В результаті кілька дітей отримали поранення.

Про це повідомляє місцевий Телеграм-канал "Харків "1654".

"Малолітній гангстер влаштував стрілянину на дитячому майданчику на Асхарова, 5. Стріляв по дітях, кілька постраждалих, пістолет важкий, для дітей сила удару найпотужніша. Пістолет відібрали. Поліція на місці. Викликали батьків стрілка", - зазначено в повідомленні.

Пізніше з'ясувалося, що постраждалі відбулися синцями і допомога медиків їм не знадобилася.

Реклама

У поліції інцидент поки не прокоментували.

Нагадаємо, раніше у Харкові на вулиці Полтавський Шлях посеред дня підлітки напали на трамвай.

Громадський транспорт, з пасажирами та під час руху, молодики обстріляли з травматичної зброї. Потім вони втекли. Наздогнати їх не вдалося.

Трамвай спускався з Холодної Гори в бік Південного вокзалу.

За словами очевидців, постріли були з травматичної зброї. В результаті пасажири сильно злякалися і лягли на підлогу. Більше того, підлітки поранили чоловіка, а також розбили скло.