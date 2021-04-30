"Висадив обойму": у Харкові в черзі у буфет обстріляли людей

У Харкові біля буфету обстріляли людей, двоє постраждалих / УНІАН

У п'ятницю вдень, 30 квітня, у Харкові зловмисник у черзі в буфет відкрив вогонь по чоловіках зі спецзасобу для відстрілу гумових куль. Чоловіки отримали тілесні ушкодження та потрапили до лікарні. Очевидці сказали, що невідомий "висадив" у людей обойму гумових куль.

Стрілянина в Харкові сталася на проспекті Архітектора Альошина через конфлікт, повідомили у Головному управлінні Нацполіції на Харківщині.

У відомстві додали, що постраждалим 30 та 39 років.

"Встановлено, що у черзі до буфету, який працює навинос, між громадянами виник словесний конфлікт, у ході якого 34-річний чоловік дістав спецзасіб для відстрілу гумових куль та здійснив кілька пострілів у бік… чоловіків…", – з'ясували правоохоронці.

Директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта повідомив suspilne.media, що один потерпілий поранений у живіт та груди, а інший отримав поранення в ноги та у голову. За його словами, поранення непроникні.

Подробиці стрілянини розкрили очевидці, йдеться у Telegram-каналі Типичный Харьков.

"У черзі буфету..., у незнайомих хлопців виник конфлікт. Той, що був один, дістав травмат й попередив компанію, що буде стріляти. Хлопцям це не сподобалося – почали нападати, ну той і висадив у них обойму гуми...", – наголошується у матеріалі.

читайте такожУ Дніпрі кілер розстріляв чоловіка: ЗМІ назвали ім'я жертвиУ Мережі також з'явилося фото одного з постраждалих. На знімку видно, що у чоловіка закривавлена голова.

У Харкові біля буфету обстріляли людей, постраждали чоловіки / t.me/tip_kharkov

Вирішувалося питання про початок провадження за ст. 296 Кримінального кодексу – Хуліганство.

Нагадаємо, в Україні за хуліганство, яке скоєно із застосуванням зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь приготованого для нанесення тілесних ушкоджень, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до семи років.