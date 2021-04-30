"Высадил обойму": в Харькове в очереди в буфет обстреляли людей

В Харькове у буфета обстреляли людей, двое пострадавших / УНИАН

В пятницу днем, 30 апреля, в Харькове злоумышленник в очереди в буфет открыл огонь по мужчинам из спецсредства для отстрела резиновых пуль. Мужчины получили телесные повреждения и попали в больницу. Очевидцы сказали, что неизвестный "высадил" в людей обойму резиновых пуль.

Стрельба в Харькове произошла на проспекте Архитектора Алешина из-за конфликта, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Харьковщине.

В ведомстве добавили, что пострадавшим 30 и 39 лет.

"...в очереди в буфет, работающий на вынос, между гражданами возник словесный конфликт, в ходе которого 34-летний мужчина получил спецсредство для отстрела резиновых пуль и осуществил несколько выстрелов в сторону... мужчин...", – выяснили правоохранители.

Директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта сообщил suspilne.media, что один пострадавший ранен в живот и грудь, а другой получил ранения в ноги и в голову. По его словам, ранения непроникающие.

Подробности стрельбы раскрыли очевидцы, говорится в Telegram-канале Типичный Харьков.

"В очереди буфета..., у незнакомых парней возник конфликт. Тот, что был один, достал травмат и предупредил компанию, что будет стрелять. Парням это не понравилось – начали нападать, ну тот и высадил в них обойму резины...", – отмечается в материале.

Читайте такжеВ Днепре киллер расстрелял мужчину: СМИ назвали имя жертвыВ Сети также появилось фото одного из пострадавших. На снимке видно, что у мужчины окровавлена голова.

В Харькове у буфета обстреляли людей, пострадали мужчины / t.me/tip_kharkov

Решался вопрос о начале производства по ст. 296 Уголовного кодекса – Хулиганство.

Напомним, в Украине за хулиганство, которое совершено с применением оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее приготовленного для нанесения телесных повреждений, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.