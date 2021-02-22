В Харькове на пороге супермаркета застрелили мужчину, объявлена операция Сирена

В Харькове посреди улицы возле супермаркета застрелили человека.
В Харькове вечером, 22 февраля, в Шевченковском районе посреди улицы произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина.
Как сообщает пресс-служба полиции, правоохранители объявили операцию Сирена для задержания причастных к преступлению.
"Около 20 часов полицейские получили информацию о звуках стрельбы по улице Отакара Яроша. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.
Они устанавливают личность погибшего, осуществляющих осмотр места происшествия, собирают вещественные доказательства, устанавливают и опрашивают свидетелей.
"Для задержания лиц, причастных к преступлению, введено в действие полицейскую операцию Сирена. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - заявили в полиции.
Как сообщает Харьков 1654 в Telegram, мужчину застрелили на пороге супермаркета на улице Отакара Яроша, возле ЖК Ультра.
"Сообщается, что его убили выстрелом в голову", - добавили в сообщении.
Как ранее сообщал Главред:
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