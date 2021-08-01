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У Харкові жінка народила двійню у ванній: дітей назвали в честь медиків

1 серпня 2021, 17:04

Новонароджені перебувають у лікарні.

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Діти народилися у ванній / соцмережі

У Харкові жінка почала народжувати прямо у ванній. Медики, які виїхали на виклик, допомогли жінці народити. В результаті, на світ з'явилася двійня.

Як повідомили на сторінці КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" в Facebook, пологи медикам довелося приймати у ванній кімнаті.

"На виклик приїхали дві бригади екстреної медичної допомоги. Пологи у 33 - річної харків'янки приймали вдома, у ванній кімнаті", - йдеться в повідомленні.

У підсумку, харків'янка народила двійнят-два хлопчики. Батьки назвали малюків на честь медиків швидкої допомоги, які допомогли з'явитися малюкам на світ, Валерієм і В'ячеславом.

Після пологів новонароджених разом з мамою доставили до лікувального закладу.

Раніше писав Главред, що у поїзді Київ-Ужгород, в ніч на 25 липня народилася дитина. Жінку вже разом з новонародженим хлопчиком зняли з поїзда в Тернопіль і відправили в лікарню. Про резонансну подію розповіли тернополяни, які їхали на цьому поїзді.

Пологи відбулися приблизно о першій годині ночі на 25 липня. Провідник заздалегідь повідомив диспетчерам про те, що у вагоні поїзда їде вагітна жінка, яка неважливо себе почуває. На вокзал була викликана машина швидкої допомоги.

новини Харкова вагітність ванная
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