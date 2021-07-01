У Херсоні авто патрульного на смерть збило пішохода: коп втік з місця злочину

Водій втік з місця трагедії / Фото prm

У Херсоні водій BMW збив пішохода на нерегульованому переході. Винуватець зник з місця ДТП. Аварія сталася 30 червня, близько 22 години, на вулиці Перекопській. Пішохід помер у лікарні.

Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Херсонської області, автомобіль належить діючому співробітнику патрульної поліції.

За даним фактом розпочато службове розслідування. Підозрюваного в ДТП вже відсторонили від виконання службових обов'язків.

Нагадаємо, вночі 14 червня у Вінницькій області сталася смертельна ДТП. Серйозні травми отримали двоє братів-пасажирів. Крім того загинула молода жінка - сиротою залишилася семирічна дитина. За кермом авто був поліцейський, причому рівень алкоголю у нього в крові був перевищений в шість разів.

Відомо, що автомобіль Volkswagen вилетів у кювет і перекинувся. За кермом був старший сержант Роман Шахно, який служить у патрульній поліції Києва. У салоні знаходилися троє пасажирів. Всі вони-уродженці села Нова Прилука.

Додамо, 19 січня в Одесі сталося ДТП за участю п'яного поліцейського. 27-річний правоохоронець зніс шлагбаум і збив сімейну пару, яка гуляла з дитиною. Постраждалі госпіталізовані.

Аварія сталася в міжквартальному проїзді біля супермаркету на Люстдорфській дорозі в Одесі. Як повідомляє прес-служба поліції Одеси, за кермом автомобіля Опель знаходився нетверезий 27-річний коп, на момент скоєння ДТП він був поза службою.