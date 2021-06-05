У Херсоні чоловік-квартирант розтрощив молотком голову господині квартири

Поліція / УНІАН

У Херсоні 34-річного чоловіка підозрюють у вбивстві своєї 71-річної квартирної господині. Про це повідомляє відділ комунікації Національної поліції по Херсонській області.

Жінка домовилася зі своїм знайомим поїхати до орендаря за грошима. За 20 хвилин до призначеного часу пенсіонерка зателефонувала знайомому і повідомила, що вона вже в квартирі і чекатиме його всередині.

Чоловік приїхав на місце, але двері ніхто не відкрив, а на телефонні дзвінки жінка не відповідала. Чоловік кілька годин чекав жінку під під'їздом, а потім пішов до сусідки і повідомив всю ситуацію. Та викликала патрульну поліцію.

Після аварійного відкриття дверей, копи виявили пенсіонерку без свідомості, всю в крові. Поруч з нею лежав молоток зі слідами крові.

Жінку терміново доставили в лікарню, де вона померла. Через кілька годин підозрюваного орендаря затримали в мікрорайоні Таврійський.

Підозрюваному за умисне вбивство загрожує до 15 років тюремного ув'язнення.

Підозрюваний у вбивстві / Нацполиция по Херсонской области

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Нагадаємо, раніше в Хмельницькій області в селі Гатне, в Деражнянському районі, 58-річний чоловік жорстко розправився зі своєю дружиною. Чоловік убив дружину в день її народження - 1 червня.

Після розправи чоловік побіг до сусіда і розповів про трагедію. Підозрюваному загрожує до 15 років ув'язнення.