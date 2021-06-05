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В Херсоне мужчина-квартирант размозжил молотком голову хозяйке квартиры

5 июня 2021, 19:59
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Подозреваемого в зверском убийстве удалось задержать в микрорайоне Таврический по горячим следам. За содеянное ему грозит до 15 тюремного заключения.

Полиция
Полиция / УНИАН

В Херсоне 34-летнего мужчину подозревают в убийстве своей 71-летней квартирной хозяйки. Об этом сообщает Отдел коммуникации Национальной полиции по Херсонской области.

Женщина договорилась со своим знакомым поехать к арендатору за деньгами. За 20 минут до назначенного времени пенсионерка позвонила знакомому и сообщила, что она уже в квартире и будет ждать его внутри.

Мужчина приехал на место, но дверь никто не открыл, а на телефонные звонки женщина не отвечала. Мужчина несколько часов ждал женщину под подъездом, а потом пошел к соседке и сообщил всю ситуацию. Та вызвала патрульную полицию.

После аварийного открытия дверей, копы обнаружили пенсионерку без сознания, всю в крови. Рядом с ней лежал молоток со следами крови.

Женщину срочно доставили в больницу, где она умерла. Через несколько часов подозреваемого арендатора задержали в микрорайоне Таврический.

Подозреваемому за умышленное убийство грозит до 15 лет тюремного заключения.

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Напомним, ранее в Хмельницкой области в селе Гатное, в Деражнянском районе, 58-летний мужчина жестко расправился со своей супругой. Мужчина убил жену в день ее рождения - 1 июня.

После расправы мужчина побежал к соседу и рассказал о трагедии. Подозреваемому грозит предусматривает до 15 лет заключения.

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