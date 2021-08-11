У Херсоні розстріляли кафе: є постраждалі

Озброєні невідомі напали на кафе / УНІАН

У Херсоні у вівторок, 10 серпня, стався жахливий інцидент. Невідомі відкрили стрілянину і побили битами відвідувачів кафе.

Як повідомляють "Вести UA", випадок стався напередодні ввечері в закладі поруч з АЗС "ОККО" на вулиці Говорова.

Раптово в кафе забігли зловмисники і почали бити відвідувачів битою, а також задувати газовим балончиком. Відзначається, що один з бандитів не менше п'яти разів вистрілив у відпочивальників.

Злочинці не вимагали грошей і після їх зникнення у відвідувачів нічого не зникло, проте в лікарню з відкритими ранами від вогнепальної зброї потрапили двоє чоловіків.

Очевидці стверджують, що дії чоловіків були скоординованими. Ніхто з відвідувачів кафе не впізнав нападників.

Нагадаємо, у Києві п'яному відвідувачу не сподобалося обслуговування в кафе і тому він вирішив влаштувати в ньому пожежу. Інцидент стався на вулиці імені Шолом Алейхема.

Також раніше в Харкові вдень 22 липня школяр влаштував стрілянину прямо на дитячому майданчику. В результаті кілька дітей отримали поранення.