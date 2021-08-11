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В Херсоне расстреляли кафе: есть пострадавшие

11 августа 2021, 18:13
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В клиентов заведения стреляли и били битами.

Национальная полиция
Вооруженные неизвестные напали на кафе / УНИАН

В Херсоне во вторник, 10 августа, произошел ужасный инцидент. Неизвестные открыли стрельбу и избили битами посетителей кафе.

Как сообщают "Вести UA", случай произошел накануне вечером в заведении рядом с АЗС "ОККО" на улице Говорова.

Внезапно в кафе забежали злоумышленники и начали избивать посетителей битой, а также задувать газовым баллончиком. Отмечается, что один из бандитов не менее пяти раз выстрелил в отдыхающих.

Преступники не требовали денег и после их исчезновения у посетителей ничего не пропало, однако в больницу с открытыми ранами от огнестрельного оружия попали двое мужчин.

Очевидцы утверждают, что действия мужчин были скоординированными. Никто из посетителей кафе не узнал нападавших.

Напомним, в Киеве пьяному посетителю не понравилось обслуживание в кафе и поэтому он решил устроить в нем пожар. Инцидент произошел на улице имени Шолом Алейхема.

Также ранее в Харькове днем 22 июля школьник устроил стрельбу на прямо детской площадке. В результате несколько детей получили ранения.

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