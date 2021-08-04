В Киеве пьяный мужчина сжег кафе, в котором ему не понравилось обслуживание

Как говорят копы, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Прибор драгер показал 1,6 промилле алкоголя у него в крови.
В Киеве пьяному посетителю не понравилось обслуживание в кафе и поэтому он решил устроить в нем пожар. Об этом сообщили киевские полицейские.
Инцидент произошел на улице имени Шолом Алейхема. По указанному адресу немедленно выехали экипажи патрульных полицейских, следственно-оперативная группа, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и врачи. Как рассказал следователь Деснянского управления полиции Александр Кокидько, спасатели ликвидировали пожар, а полицейские неподалеку от места происшествия обнаружили мужчину, который и совершил правонарушение.
"Нам злоумышленник пояснил, что ему не понравилось обслуживание в кафе, поэтому он решил отомстить: разбил окно, вылил внутрь зажигательную смесь и зажег ее. В результате пожара поврежден интерьер зала. С места происшествия мы изъяли пластиковую бутылку, которую направили на проведение экспертизы", ‒ сказал он.
Поджигатель оказался ранее не судимым 35-летним киевлянином. На момент совершения правонарушения мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Драгер показал 1.6 промилле алкоголя у него в крови. За содеянное мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
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