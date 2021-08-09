Гулял по улицам голый: харьковские копы пытались задержать нарушителя, дошло до драки

Мужчина напал на одного из копов / Скриншот

В Харькове копы питались угомонить неадекватного горожанина, который гулял по улицам голышом. Однако мужчина не поддавался и так поскандалил с полицейскими, что дело дошло до рукоприкладства.

Соответствующее видео инцидента выложили в Tekegram-канале "Харьков Life".

На кадрах видно, как трое копов пытаются задержать голого неадеквата, но тот сильно сопротивляется. Правоохранителям пришлось применять слезоточивый газ. Однако и это не остановило нарушителя общественного порядка и он напал на одного из полицейских.

В пресс-службе Нацполиции Харьковской области отметили, что мужчину задерживали за хулиганство.

Напомним, ранее в Харькове практически голый мужчина, страдающий психическими расстройствами, взобрался на крышу дома и устроил там драку с правоохранителями. Нарушитель общественного порядка так пытался избавиться от копов, что избивал их тем, что было под руками. В результате драки с крыши полетел один из полицейских.