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В Харькове из-под земли вырвался огненный столб

26 июля 2021, 19:29
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Причиной пожара могло стать замыкание силового кабеля.

Люди считают, что это сигнал из преисподней / Скриншот

В самом крупном жилом массиве Харькова внезапно вспыхнул пожар. Огненный столб вырвался из-под земли.

Видео ЧП появилось в Telegram-канале Труха.

Отмечается, что инцидент произошел в понедельник, 26 июля, на перекрестке улиц Гвардейцев Широнинцев и Героев Труда, на Салтовке.

Прямо из-под земли вспыхнул столб огня с густым дымом.

Местные СМИ предполагают, что причина пожара может скрываться в замыкании силового кабеля.

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Огонь ликвидировали спецслужбы.

Между тем, в "Харьковоблэнерго" ситуацию уже прокомментировали и сказали, что данная "кабельная линия не принадлежит предприятию и не находится на его балансе".

Напомним, в Украине, несмотря на непогоду в виде дождя, массово горят засеянные поля, на которых как раз пришло время сбора урожая. Днем 25 июля на Черниговщине полностью сгорело пшеничное поле площадью 55 га.

На Николаевщине также произошел пожар на полях с пшеничными посевами. Инцидент случился на сельскохозяйственном поле на территории Баштанской городской территориальной общины. Там выгорело почти пять гектаров пшеницы на корню.

Также в селе Слободка-Рахновская Каменец-Подольского района Хмельницкой области 23 июля в результате падения высоковольтной линии вспыхнуло поле пшеницы.

новости Харькова пожар в Харькове
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