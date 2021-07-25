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В Украине массово горят поля с пшеничными посевами

25 июля 2021, 21:00
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Поля выгорают до тла.

Горят пшеничные посевы / Facebook

В Украине, несмотря на непогоду в виде дождя, массово горят засеянные поля, на которых как раз пришло время сбора урожая. Днем 25 июля на Черниговщине полностью сгорело пшеничное поле площадью 55 га.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, пожар пшеницы на корню возник около 16:15 вблизи селе Хомы Нежинского района на поле фермерского хозяйства "Проминь".

Ликвидировать огонь спасателям удалось спустя три часа.

Кроме этого, на Николаевщине также произошел пожар на полях с пшеничными посевами. Инцидент случился на сельскохозяйственном поле на территории Баштанской городской территориальной общины. Там выгорело почти пять гектаров пшеницы на корню.

Такжев селе Слободка-Рахновская Каменец-Подольского района Хмельницкой области 23 июля в результате падения высоковольтной линии вспыхнуло поле пшеницы.

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К счастью, жертв и пострадавших нет, однако посевы сгорели до тла. Спецслужбы проводят расследование.

Напомним, аномальные погодные явления по всему миру ставят под угрозу сбор урожая сельскохозяйственных культур.

Опасная ситуация может спровоцировать рост цен на продовольствие, которые уже близки к максимальным за десятилетие.

На посевы, запасы продуктов и цены негативно повлияли сильные морозы в Бразилии, наводнения в Китае и жаркая погода в Северной Америке. Дожди в Европе также вызвали опасность грибковых заболеваний у зерновых и остановили сбор урожая.

Высокие температуры и засуха спровоцировали сотни лесных пожаров на границе США и Канады. Это уничтожило с/г посевы и временно заблокировало экспорт зерна. В результате цены на яровую пшеницу достигли максимума за восемь лет.

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